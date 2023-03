Cinéma, télé et sport depuis quelques mois : le tsunami #MeToo submerge (enfin) les milieux professionnels médiatisés les uns après les autres, plus ou moins indifférent aux continents mais sensible au niveau de notoriété des personnes mises en cause. Après la période d’exhumation d’exactions sexuelles tues par une honte irrépressible ou par la peur de représailles, les témoignages sont de plus en plus instantanés. Une enquête pour viol vise le footballeur marocain et espagnol Achraf Hakimi, pour des faits qui se seraient déroulés ce 25 février.

« Déclaration de viol »

En dépit du fait que le sportif est présumé innocent et que le parquet de Nanterre a refusé de communiquer, l’affaire fait déjà les choux gras de la presse et, par ricochet, des réseaux sociaux. La fuite serait venue d’une source policière, la plaignante s’étant présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne, dans le département français du Val-de-Marne, pour faire « une déclaration de viol », et non un dépôt de plainte. C’est après avoir été contacté, comme l’état-major de la préfecture de police, par l’officier de permanence, que le parquet de Créteil aurait pris la décision de s’autosaisir et de transmettre le dossier au parquet de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

La plaignante de 24 ans aurait décrit les faits suivants : le 16 janvier dernier, c’est via le réseau social Instagram qu’elle aurait débuté une discussion avec le joueur de l’équipe nationale marocaine ; le 25 février, elle se serait rendue au domicile du défenseur, à Boulogne-Billancourt, à bord d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC) commandée par ce dernier ; la soirée aurait dérapé avec des baisers forcés sur la bouche, des gestes déplacés et une pénétration digitale sans consentement ; la jeune femme aurait repoussé le footballeur d’un geste du pied, avant de demander à une amie de venir la chercher. Pour l’heure, l’avocate de l’international marocain le dit « très serein » et le Paris Saint-Germain note que son joueur « a fermement démenti les accusations »…

Lessiveuse

Si l’affaire fait grand buzz, c’est que l’histoire du latéral droit a tout du conte de fée : fils d’un vendeur ambulant et d’une femme de ménage, il a évolué sous les maillots prestigieux du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l’Inter Milan. Il vit aujourd’hui une « bromance » très commentée avec la star du ballon rond Kylian Mbappé et une romance avec l’actrice Hiba Abouk, épousée en octobre 2018 et mère de ses deux enfants. Les exégèses des réseaux sociaux ont déjà remarqué que la comédienne espagnole et sa progéniture se trouvaient en vacances à Dubaï au moment des violences sexuelles présumées… Si le couple prônait une certaine distance avec la mise en scène « people », le voilà, bien malgré lui, dans la lessiveuse médiatique.