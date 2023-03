Ce qu’implique la décision de Lamjarred de faire appel

Après sa condamnation à six ans de prison ferme, 375 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de territoire pour viol aggravé par la Cour d’assises de Paris, vendredi 24 février, Saad Lamjarred a décidé de faire appel de cette décision le 28 février. « Compte tenu de ses protestations d’innocence, Saad Lamjarred a fait appel ce jour », ont déclaré ses avocats, Maître Fedida et Maître Herzog, dans un communiqué transmis à l’AFP. Cela signifie donc que le chanteur marocain conteste toujours les accusations, et pas seulement la peine.