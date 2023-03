Emmanuel Macron, l’équilibriste entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame

Les présidents rwandais Paul Kagame, français Emmanuel Macron et de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi aux Nations unies, à New York, en septembre 2022 à New York (de gauche à droite). © Ludovic Marin/AFP

La nuit du 3 au 4 mars, après une brève escale à Brazzaville, Emmanuel Macron franchira le fleuve Congo pour rencontrer son homologue congolais, Félix Tshisekedi, à Kinshasa. Cette étape, la dernière de sa tournée en Afrique centrale, sera sans doute l’une des plus sensibles sur le plan diplomatique.

Le président français débarque en effet à Kinshasa dans un contexte sous-régional explosif. Voilà plus d’un an que la RDC et le Rwanda sont en conflit. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, qui, depuis mars 2022 a conquis de nombreuses localités au Nord-Kivu. Après une ébauche de retrait entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier, les combats entre l’armée congolaise et les rebelles ont redoublé d’intensité ces dernières semaines dans le territoire de Masisi, où le M23 a progressé en prenant encore récemment le contrôle de nouvelles localités.