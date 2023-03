Au Maroc, un Sawiris peut en cacher un autre

L’entrepreneur égyptien Samih Sawiris à Munich, le 3 mars 2014. © RENE RUPRECHT/dpa Picture-Alliance via AFP

Dans la famille Sawiris, on demande… l’autre frère. Moins connu que Naguib et Nassef, qui pointent respectivement à la 8e et 5e place du classement Forbes des milliardaires africains, Samih Onsi Sawiris, le deuxième de cette fratrie égyptienne, s’est engagé à contribuer au développement de la station balnéaire marocaine d’Essaouira.

Le 22 février dernier, il a en effet signé aux côtés de l’enseigne hôtelière égyptienne Sunrise Resorts & Cruises, de la société d’investissement dubaïote Al Nowais Investment et du constructeur Besix (appartenant à 50 % à Orascom Construction, l’entreprise de son jeune frère Nassef), un mémorandum d’entente avec la ministre marocaine du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor.

Par ce contrat, également paraphé par Mohcine Jazouli, ministre de l’Investissement du royaume, la société marocaine d’ingénierie touristique (Smit), l’Agence marocaine de développement des