Du business à la religion… Les nouvelles stars du Sahara

MAROC, À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX SAHRAOUIS (2/3)

• Sidi Ahmed Hormatallah, American Connection

Président de l’Association saharienne pour le développement durable et la promotion de l’investissement (ASDI), Sidi Ahmed Hormatallah, 51 ans, est un acteur important de la société civile à Dakhla. Très présent sur les questions du développement durable et de l’investissement, il a créé en 2014 cette organisation qui s’occupe, entre autres, de la formation et de l’insertion des jeunes dans les secteurs régionaux phares comme la pêche maritime, l’agriculture et les énergies renouvelables.