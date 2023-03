Au Maroc, ces jeunes pousses qui font bouger le Sahara

MAROC, À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX SAHRAOUIS (1/3)

• Nadia Bouaida, profession diplomate

À 38 ans, Nadia Bouaida est à la tête des commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des MRE au Parlement, l’une des plus importantes de la Chambre des représentants, où siègent trois ministres régaliens : le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, celui de l’Administration de la Défense, Abdellatif Loudiyi, et celui des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.