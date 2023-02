Lee 27 février à Alger, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nicholaï Patrouchev a rencontré le chef d’état-major de l’armée algérienne Said Chengriha. Le responsable russe, accompagné d’un importante délégation, a discuté de « l’état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement », selon un communiqué du ministère algérien de la Défense.

Partenariat historique

Cette visite « représente, pour nous, l’expression de la ferme et franche volonté qui anime les deux pays pour renforcer davantage le partenariat stratégique et historique qui caractérise leurs relations bilatérales, particulièrement dans le domaine de la coopération militaire », a déclaré le chef d’état-major de l’armée algérienne. Patrouchev a affirmé pour sa part que son pays œuvrait à « renforcer davantage » les relations entre l’Algérie et la Russie.

Durant cette visite, le secrétaire du Conseil de sécurité russe a également été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui doit effectuer une visite d’État en Russie durant le mois de mai . Moscou est un important fournisseur d’armes de l’Algérie, et entretient avec Alger et Moscou des relations privilégiées de longue date.

(avec AFP)