Après le discours de Ouagadougou, celui de Paris. Plus de cinq ans après s’être exprimé devant des étudiants burkinabè dans un amphithéâtre de l’université Joseph Ky Zerbo, c’est depuis la salle des fêtes de l’Élysée qu’Emmanuel Macron a décliné, ce lundi 27 février, ce qu’il a présenté comme « un nouveau modèle de partenariat » entre la France et l’Afrique. Le tout trois jours avant une tournée au pas de charge en Afrique centrale – qui le mènera, du 1er au 4 mars, au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo – et dans un contexte de rejet, parfois violent, de la France dans bon nombre de pays francophones.