Au Togo, la gestion du fonds de riposte Covid fait polémique

Commande, sans bon d’achat, de 31 500 tonnes de riz auprès de la société Olam pour 8,6 milliards de francs CFA (13,1 millions d’euros), marché de gré à gré de plus 4 milliards de francs CFA pour l’achat d’engrais à la société Élisée Cotrane, octroi d’indemnités allant jusqu’à 1,1 million de F CFA sans base juridique… Voici quelques unes des « irrégularités » et des « insuffisances » relevées lors de l’audit du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 (FRSC) lancé en 2020 par le gouvernement.