Air France-KLM : « Nous voulons renforcer notre partenariat avec Air Côte d’Ivoire »

Avec 44 destinations dans 32 pays, le continent africain reste un segment fort de l’offre du groupe Air France-KLM, dont il représente 17 % de l’offre long-courrier. Si elle n’est plus, aujourd’hui, la zone la plus dynamique ou la plus rentable, elle est celle qui s’est montrée la plus résiliente pendant la période du Covid-19, durant laquelle le pavillon français a continué à ouvrir des destinations, à l’instar de Banjul, Zanzibar ou Monrovia – fermée depuis.

« Par contraste, la reprise y a été un peu plus faible, mais là on voit vraiment que ça redémarre », assure Jean-Marc Pouchol, vice-président Afrique du groupe depuis septembre 2021, depuis son bureau de Roissy où il reçoit Jeune Afrique.