En Afrique du Sud, un secteur, dix défis et des milliards de dollars en jeu

Les industries de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ont progressé de 19,2 % au troisième trimestre de l’année dernière, contribuant à hauteur de 5 % au PIB de l’Afrique du Sud – plus que tous les autres secteurs – et portant la croissance du pays à 1,6 %, selon les données officielles publiées en décembre.

Les résultats de l’enquête agricole 2021 de Stats SA montrent que le secteur a généré un revenu total de 417 milliards de rands (24 milliards de dollars). Selon les résultats de l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre (Quarterly Labour Force Survey) réalisée par l’institut national des statistiques au troisième trimestre 2022, le secteur emploie environ 873 000 personnes, mais il est confronté à des vents contraires sans précédent pour l’année à venir.

1. Peste porcine africaine

Le ministère de l’Agriculture, de la Réforme agraire et du Développement rural surveille