Au Burkina Faso, ouverture d’un Fespaco « pas comme d’habitude »

« Cette année, ce ne sera pas la même ambiance que d’habitude », lance la gérante d’un restaurant du centre-ville. « Cette édition suscite moins d’engouement », ajoute un acteur culturel. Si des illuminations rouges vertes et jaunes éclairent Ouagadougou et lui donne des allures de fête, l’ambiance générale oscille entre morosité et résilience.

La culture peut aider à recoudre le tissu social

Alors que s’ouvre la 28e édition de la grand-messe du cinéma panafricain, le cœur n’est pas totalement à la fête au Burkina Faso. Le 17 février, au moins 51 militaires burkinabè ont été tués dans une embuscade sanglante entre Déou et Oursi, dans le nord du pays. Trois jours plus tard, le 20 février, une autre attaque, à Tin-Akoff, coûtait la vie à au moins 19 autres soldats. Depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le 2 octobre dernier, après un deuxième putsch en neuf mois, jamais l’armée n’avait subi une telle saignée.