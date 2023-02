Qui est Ajay Banga, l’élu de Washington pour présider la Banque mondiale ?

Dix jours après la démission de David Malpass à son poste de président de la Banque mondiale (BM), la Maison Blanche a désigné un successeur. Et celui-ci ne figurait pas sur la liste des candidats pressentis au lendemain de l’annonce du départ de M. Malpass. Ce ne sera pas l’ancienne administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Gayle Smith, Wally Adeyemo, l’actuel secrétaire adjoint du Trésor, non plus, ni Ngozi Okonjo-Iwea, la Nigériane à la tête de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) depuis 2021.

C’est Ajay Banga, un homme d’affaires indo-américain de 63 ans, qui a été choisi par l’exécutif américain, le 23 février, pour prétendre à la présidence de l’institution. Une décision « logique » selon le président des États-Unis Joe Biden, qui estime qu’ « Ajay dispose de toutes les qualités pour diriger la Banque mondiale dans cette période critique de son histoire ».