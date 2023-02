Le Burkina Faso a annoncé le 22 février un « recrutement exceptionnel » de 5 000 militaires du rang devant servir l’armée « au moins cinq ans » dans le cadre de la lutte antijihadiste, selon un communiqué du ministère de la Défense.

« Un recrutement exceptionnel de 5 000 militaires du rang au profit des forces armées nationales, pour servir pendant au moins cinq ans, dans leur région militaire de recrutement, se déroulera sur toute l’étendue du territoire national », a indiqué le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Coulibaly.

Le recrutement se déroulera du 28 février au 7 mars et « concerne en priorité les jeunes garçons Volontaires pour la défense de la patrie [VDP, supplétifs civils de l’armée] répondant aux conditions », a-t-il ajouté. Les jeunes intéressés doivent être nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2003. Sur les treize régions du pays, les plus ciblées par les violences jihadistes bénéficieront d’un plus grand quota, notamment la Boucle du Mouhoun dans l’Ouest (1 000), le Sahel au Nord (900) et la région de l’Est (750).

Recrutement successif

C’est la troisième fois en moins d’un an que l’armée burkinabè organise un tel recrutement. En avril 2022, 3 000 militaires avaient déjà été enrôlés, avant un nouvel appel lancé en octobre dernier.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger : en sept ans, les violences ont fait plus de 10 000 morts – civils et militaires – et quelque deux millions de déplacés internes.

Le capitaine Ibrahim Traoré s’est donné pour objectif de « reconquérir » les quelque 40% du territoire burkinabè contrôlés par les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Peu après sa prise de pouvoir, il a lancé une campagne de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, qui paient un lourd tribut dans la lutte antijihadiste. Sur des besoins estimés à 50 000, 90 000 se sont inscrits.

(avec AFP)