Sept ans de prison requis contre Saad Lamjarred

Laura P., la plaignante, lors de l’ouverture du procès de Saad Lamjarred, le 20 février 2023. © Olivier Lejeune/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP – Moroccan star Saad Lamjarred on trial for violent rape Paris, France Feb 20, 2023 (MaxPPP TagID: maxnewsspecial729780.jpg) [Photo via MaxPPP]

« Tout ce que j’ai construit est en train de partir en fumée. » De nouveau appelé à la barre ce mercredi 22 février, Saad Lamjarred a livré une version plus détaillée de la nuit du 25 au 26 octobre 2016. Le chanteur décrit un moment festif et tendre avec Laura P., jusqu’au point de bascule : « J’ai bien senti qu’elle était prête pour la prochaine étape, j’ai enlevé mon tee-shirt et mon jean pendant qu’elle était par terre, encore une fois je l’ai embrassée, et à un moment donné j’ai senti une griffure douloureuse au niveau de mon dos, j’ai eu un très mauvais réflexe que je regrette aujourd’hui, j’ai poussé son visage brutalement, je l’ai serrée, on s’est débattus. »