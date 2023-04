Nigeria, Maroc, Rwanda… L’Afrique à l’aube de la révolution des monnaies numériques

Lancé en 2021, l’e-naira est la première – et pour l’instant l’unique – monnaie numérique de Banque centrale (MNBC) du continent. © Aleksandra Sova/stock.adobe

De longs mois durant, Godwin Emefiele s’est impatienté. À Lagos et à Abuja, sa tentative de renouvellement accéléré des billets de nairas a subi les foudres de la justice, des banques et de la classe politique. Mais l’ancien patron de Zenith Bank, nommé en 2014 aux commandes de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a continué de presser pour faire avancer un autre projet phare : l’enaira. Lancée en octobre 2021, la première – et pour l’instant l’unique – monnaie numérique de Banque centrale (MNBC) du continent a convaincu près de 1 million d’usagers.

En mars, la valeur des transactions avait atteint 48 millions de dollars, selon le gouverneur. Mais la CBN vise au moins 8 millions de comptes enairas ouverts (contre plus de 190 millions de comptes bancaires traditionnels). Et après avoir externalisé la première phase du projet à l’américain Bitt Inc., cette fois, comme l’a rapporté l’agence