Dans un décret daté du 15 février, mais rendu public une semaine plus tard, Alassane Ouattara a nommé deux nouveaux membres au sein de la commission centrale de la Commission électorale indépendante (CEI). Il s’agit de Dan Jules Démosthène pour le compte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti présidentiel, et de Demba Traoré, pour le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), de l’ancien président Laurent Gbagbo. Ce qui fait passer le nombre de ses membres à dix-huit, dont neuf sont issus des partis politiques.

Le fruit d’un « compromis »