En mal d’espoir, le Nigeria retient son souffle avant la présidentielle

Samedi 25 février, plus de 87 millions de Nigérians sont attendus aux urnes. Pour succéder au président sortant Muhammadu Buhari, deux principaux candidats sur les dix-huit en lice : Atiku Abubakar, le représentant du principal parti d’opposition (People Democratic Party, PDP) et Bola Tinubu, celui du parti présidentiel (All Progressive Congress, APC). Entre ces deux partis traditionnels, un outsider fait office de trouble-fête : Peter Obi, qui pourrait bien créer la surprise et qui incarne déjà le symbole d’une insurrection politique.