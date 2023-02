En Côte d’Ivoire, le mea culpa de Peter 007, le cyberactiviste pro-Gbagbo

Le cyberactiviste Pierre Assalé Niangoran, plus connu sous le pseudonyme de Peter 007. © Facebook Peter 007

« Peter 007 » a écrit ces lettres depuis la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca), où il a été placé en détention préventive. Il avait été arrêté en décembre dernier à Abidjan dans un hôtel, après un passage sur une télévision locale. Cet ancien partisan de Laurent Gbagbo, qui s’est rapproché depuis de l’opposant en exil Guillaume Soro, demande le « pardon » et la « clémence » du chef de l’État Alassane Ouattara et du ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara.