Aux assises, Saad Lamjarred face à son accusatrice

« Je ne suis plus moi, j’ai changé de vie. » À la barre de la Cour d’assises de Paris, Laura P., la plaignante qui accuse de viol le chanteur Saad Lamjarred, a livré sa déposition ce 21 février. Malgré sa silhouette frêle, sa voix juvénile, et la présence de celui qu’elle accuse, juste à sa gauche sur les bancs de la défense, elle raconte les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 octobre 2016, avec une grande clarté et sans hésitation.