François Gouyette, ambassadeur de France à Alger, brigue à son tour la présidence de l’IMA

L’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, 67 ans, brigue la présidence de l’Institut du monde arabe (IMA) alors que le contrat de son président actuel Jack Lang arrive à expiration le 6 mars 2023, a appris Jeune Afrique, confirmant une information de La Lettre A.

À Lire Le nouvel ambassadeur de France bien perçu par Alger

Après deux ans passés à la tête de l’ambassade, M. Gouyette, qui quittera son poste à la fin de juillet prochain, a plusieurs fois manifesté son intérêt pour cette institution que préside l’ex-ministre socialiste depuis 2013. Des amis du diplomate l’encouragent depuis plusieurs mois à postuler, et à faire prévaloir son profil et sa connaissance du Maghreb et du monde arabe acquise au cours des quarante dernières années.

Emmanuel Macron tranchera

Maîtrisant l’arabe et le tamazight (langue berbère), mélomane et musicien, diplômé de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), François Gouyette a été ambassadeur aux Émirats arabes unis, en Libye, en Tunisie et en Arabie saoudite, avant de rejoindre l’Algérie, où il termine sa carrière.

La question de la nomination du prochain président de l’IMA devrait être tranchée par Emmanuel Macron. Outre l’ambassadeur, trois autres noms circulent pour remplacer Jack Lang, qui, à 83 ans, ne cache pas qu’il souhaite se succéder à lui-même, mettant en avant ses grands projets pour l’institution. Face à lui, l’ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense de François Hollande et d’Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, ne manque pas d’atouts ni de soutiens. Karim Amellal, ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée, ainsi que Bariza Khiari, ex-sénatrice et ancienne présidente de l’Institut des cultures d’islam (ICI), se sont également portés candidats.