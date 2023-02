La course pour succéder au président Muahammadu Buhari à la présidence du Nigeria doit toucher à sa fin ce samedi 25 février. Trois candidats, sur les dix-huit en lice, se démarquent du lot. L’ancien gouverneur de l’État d’Anambra (Sud-Est) Peter Gregory Obi, l’ancien gouverneur et sénateur de Lagos Bola Ahmed Tinubu, et enfin Atiku Abubakar, qui a occupé les fonctions de vice-président du pays entre 1999 et 2007.

Alors que l’année écoulée a été marquée par une succession de revers économiques et que les défis à venir sont nombreux, que proposent chacun de trois prétendants à la magistrature suprême ?