Cameroun – France : ce que la commission mémorielle veut éclaircir

« Dans les programmes scolaires, on parle beaucoup de la guerre d’Algérie, et on sait bien tout ce qu’il a fallu faire pour y arriver. Parfois, de la guerre d’Indochine, mais presque jamais du Cameroun », explique Karine Ramondy. C’est pour remédier à ce silence que l’historienne française a accepté de codiriger, avec l’artiste camerounais Blick Bassy, une commission mémorielle indépendante sur la guerre de décolonisation du Cameroun.