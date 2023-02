La Russie exhibe ses armes à Abou Dhabi

Le 20 février, la Russie a affiché sa présence au salon de l’armement d’Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, exposant des armes testées au combat et destinées à l’exportation, à quatre jours de l’anniversaire de l’invasion de Ukraine.

Dans un pavillon relativement isolé de l’exposition internationale de la défense (Idex) dans la capitale émiratie, Moscou expose des véhicules blindés, des hélicoptères de combat et des systèmes de missiles antiaériens, au total plus de 200 modèles grandeur nature, selon Rosoboronexport société publique russe chargée des ventes d’armement.

Excellentes relations

Proches partenaires des États-Unis, notamment sur le plan militaire, les Émirats, riche pays pétrolier du Golfe, maintiennent d’excellentes relations avec la Russie, frappée par des sanctions américaines et européennes en raison de l’offensive contre l’Ukraine lancée le 24 février 2022.

En visite à l’Idex, l’un des salons militaires les plus importants de la région, le vice-Premier ministre russe Denis Mantourov a salué les relations avec les Émirats arabes unis, à la « première place parmi des pays arabes en termes de commerce » avec Moscou. « En 2022, les échanges commerciaux entre la Russie et les Émirats ont augmenté de 68 % et ont atteint 9 milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Deuxième exportateur d’armes

La Russie est le deuxième exportateur d’armes au monde après les États-Unis, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

De son côté, le directeur de Rosoboronexport, Alexander Mikheev, a qualifié les pays du Moyen-Orient de « partenaires importants ». Rosoboronexport se prépare à proposer des drones de reconnaissance et de frappe à des partenaires étrangers, a-t-il ajouté.

Cette nouvelle édition de l’Idex a également été l’occasion de dévoiler le premier navire sans pilote produit conjointement par les industriels des Emirats arabes unis et d’Israël. Les deux pays ont multiplié les accords et domaines de coopération depuis la normalisation officielle de leurs relations en 2020.

(avec AFP)