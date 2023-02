En Côte d’Ivoire, rapprochement en vue entre Henri Konan Bédié et Kouadio Konan Bertin ?

Il y a quelques mois encore, cette image aurait été inimaginable, tant les relations entre les deux hommes s’étaient détériorées : Henri Konan Bédié et Kouadio Konan Bertin (KKB), assis côte à côte sur un canapé, sourire aux lèvres et se serrant la main. Pourtant, le 18 février, l’indéboulonnable leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a reçu son ex-camarade désormais ministre de la Réconciliation nationale et membre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara.