Didier Awadi : « Le panafricanisme est partout dans les rues »

L’ACTU VUE PAR – Cinq ans après son dernier opus, celui qui fut, dans les années 1990, le précurseur du rap sénégalais avec son groupe Positive Black Soul, vient de sortir « Quand on refuse on dit non », un album qui reprend le titre du roman inachevé d’Ahmadou Kourouma, paru en 2004, peu après la mort de l’écrivain. Dans une période post-Covid-19 difficile à gérer pour le secteur de la culture et à un an d’une échéance présidentielle censée renforcer « une démocratie sénégalaise fragile », Didier Awadi somme les Africains d’assumer leurs responsabilités.

Entre deux concerts, à Bukavu et à Bissau, l’artiste engagé prend le temps de commenter, depuis son studio Sankara de Dakar, une actualité qu’il qualifie de « journal des mauvaises nouvelles ». Situation politique au Sénégal, guerre en Ukraine, panafricanisme… Tous ces thèmes ont été abordés, sans tabous.

Jeune Afrique : Le titre de