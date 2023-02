François Compaoré bientôt au chevet de son frère Blaise ?

Plus les semaines passent, et plus l’état de santé de Blaise Compaoré devient préoccupant. « Il est de plus en plus affaibli », reconnaît tristement l’un de ses proches. Selon nos informations, l’ancien président burkinabè, 72 ans, serait atteint d’hydrocéphalie, une pathologie qui provoque chez lui des troubles neurocognitifs – notamment des absences et du mal à s’exprimer – ainsi que des difficultés à se déplacer. François Compaoré, son frère cadet, souhaite donc pouvoir lui rendre visite dès que possible à Abidjan.

Appui de Ouattara