Il était une fois une banque d’Afrique

« On n’est jamais mieux servi que par soi-même. » Un adage qui s’impose au fil des pages de La saga Bank of Africa – Du Mali à Madagascar, paru en décembre 2022 et écrit par l’économiste africanophile Paul Derreumaux, cofondateur du groupe bancaire panafricain. Né au Mali à la fin de 1982 dans un immeuble vétuste de la rue Kassé-Keita, dans le quartier de Niaréla, à Bamako, Bank of Africa Mali est devenu, quarante ans plus tard, un groupe tentaculaire implanté dans 18 pays.

Accents utopiques