Amira Bouraoui : « Le jour où je suis devenue une affaire d’État »

C’est l’incarcération, le 29 décembre 2022, d’El Kadi Ihsane, journaliste et directeur de Radio M et du site Maghreb Emergent, qui m’a décidée à fuir l’Algérie. Déjà condamnée à deux ans de prison ferme pour « offense à l’islam » et « atteinte à la personne du président de la République », j’étais la prochaine sur la liste. Et je ne voulais absolument pas retourner à la prison de Koléa où j’ai été détenue en juin et juillet 2020. Je ne voulais pas quitter l’Algérie que j’aime tant, mais on m’y a obligée. En août 2021, on m’a refoulée de l’aéroport d’Alger alors que j’allais prendre un vol pour Paris. Un an plus tard, j’ai été empêchée de voyager en raison d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire nationale (ISTN).

