Rivalité Maroc-Algérie, bataille au Conseil paix et sécurité, colère de Maada Bio… Coups d’éclat à l’UA

Questions sécuritaires, réforme de l’Union africaine (UA) portée par Paul Kagame, accélération des échanges commerciaux inter-africains… Si le 36e sommet de l’organisation a donné lieu à une série de discussions et d’annonces par les chefs d’État, il a surtout été l’occasion d’importantes tractations diplomatiques entre les pays membres. Les ministres et présidents de l’UA ont ainsi à nouveau échangé sans succès au sujet de l’attribution des sièges du Conseil paix et sécurité (CPS). La région Nord (Maroc, Tunisie, Algérie, Mauritanie, RASD, Égypte) tente depuis des années d’y obtenir un troisième siège.

Des tensions pour un troisième siège au CPS…