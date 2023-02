Malgré un intense lobbying, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée échouent à réintégrer l’Union africaine

C’est l’heure de la photo souvenir. Dans la salle de réunion, les délégations ministérielles malienne, burkinabè, guinéenne et l’équipe du président comorien Azali Assoumani, qui a pris la tête de l’organisation ce 18 février, se pressent en rang d’oignon derrière les tables. Une voix se fait entendre : « Monsieur le ministre, pourriez-vous vous décaler s’il vous plaît ? » La haute silhouette d’Abdoulaye Diop, de loin le plus grand de l’assemblée, masque totalement le drapeau de l’Union africaine (UA). Le ministre malien des Affaires étrangères se déplace légèrement en riant : « Je n’ai déjà pas le droit d’être là, je ne vais pas en plus cacher leur drapeau. »