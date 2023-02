MSF suspend ses activités au Burkina Faso pour une durée indéterminée

« À la suite de l’attaque au cours de laquelle deux employés MSF ont été tués le 8 février dernier dans la région de la Boucle du Mouhoun, nous suspendons l’ensemble de nos activités dans le pays [Burkina Faso] », a annoncé l’ONG Médecins sans frontières dans un communiqué, ce vendredi 17 février. « Dans toutes les localités où MSF appuie et fournit de l’aide médicale et humanitaire, seules les urgences vitales seront assurées pour une durée indéterminée », précise le texte.

#BurkinaFaso - Following the attack in which two of our staff were killed on 8 February in the Boucle du Mouhoun region, we are suspending all our activities in the country.