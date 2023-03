Zakaria Fahim : « Dans les grands groupes marocains, la transmission demeure un sujet tabou »

SUCCESSION À LA MAROCAINE (3/3) – À l’image de 90 % des entreprises au Maroc, les plus grands groupes nationaux sont familiaux. Leur survie est intimement liée aux modes de succession. De plus en plus conscients du caractère indispensable de la démarche, les patriarches qui les dirigent actuellement préparent leur descendance à prendre à la relève. Non sans difficultés, les freins étant encore nombreux.

Jeune Afrique : Les grands groupes marocains ont-ils conscience de la nécessité d’organiser en amont leur plan de succession ?

Zakaria Fahim : Nous avons lancé, il y a une dizaine d’années, le baromètre de la transmission des entreprises familiales qui nous a permis de nous rendre compte qu’au début, il y en avait très peu qui étaient sensibilisées à ce sujet. Aujourd’hui, le pourcentage a fortement augmenté car plus de 50 % d’entre elles sont conscientes de l’enjeu.

À Lire Maroc : grandes fortunes et jeunes héritiers

Au-delà de la prise