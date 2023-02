Vers un glissement du calendrier électoral au Burkina Faso ?

Il n’a pas hésité à le tancer assez sèchement. Le 3 février dernier, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela recevait Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), à Ouagadougou. « Pendant que notre pays connait une période difficile, on nous parle de chronogramme pour un retour à l’ordre constitutionnel. On nous parle d’élections. Mais les élections, c’est à quelle fin et pour qui ? », s’est agacé le Premier ministre burkinabè.