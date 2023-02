Ce qui va se jouer lors du 36e sommet de l’Union africaine

Convois exceptionnels incessants et ballet diplomatique : la capitale éthiopienne a renoué ce 17 février avec l’agitation qui précède chaque conférence annuelle. La majorité de chefs d’États et de gouvernements attendus sont arrivés ces dernières 48 heures pour assister au sommet des 18 et 19 février, qui se tiendra au siège de l’Union africaine.