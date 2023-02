Putschistes, jihadistes, mercenaires : un partenariat gagnant-gagnant, par François Soudan

ÉDITORIAL – Membre émérite du parti Russie unie et soldat exemplaire du poutinisme conquérant, grand charmeur à la stature de mâle dominant, capable de passer en quelques secondes et l’espace d’une rasade de whisky du flegme british à la brutalité d’un bucheron de la taïga, Sergueï Viktorovitch Lavrov, 73 ans et un demi-siècle de diplomatie soviétique puis russe au compteur, est l’homme à qui le maître du Kremlin a confié la mission d’ouvrir ce que les propagandistes de Moscou appellent désormais le « deuxième front » : celui de l’Afrique.