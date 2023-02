Peter Obi va-t-il créer la surprise au Nigeria ?

Le candidat à la présidence du Nigeria, Peter Obi, à Abuja, le 29 septembre 2022. © Olukayode Jaiyeola/NurPhoto via AFP

« Labour Party ! » La voix de Peter Obi, enrouée et voilée, est reconnaissable. Ce 11 février à Lagos, il harangue la foule venue assister à son dernier meeting. L’élection présidentielle, à laquelle il est candidat, aura lieu le 25 février. Devant lui, chauffés à bloc, des milliers de sympathisants forment une assemblée compacte sur Tafawa Balewa Square et reprennent a cappella les refrains des derniers tubes Afrobeats. Certains ont suivi son cortège depuis le marché en scandant : « Obi ! Obi ! Obi ! », en soutien au candidat qui a pris la tête de la course à la magistrature suprême dans les derniers sondages.