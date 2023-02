Ce que le patron d’Interpol a proposé à Alassane Ouattara

Ahmed Naser Al-Raisi et Alassane Ouattara, le 15 février à Abidjan. © Presidence.ci

En tournée régionale sur le continent, le général émirati Ahmed Naser Al-Raisi n’a pas manqué de faire escale à Abidjan, où il a été reçu le 15 février par Alassane Ouattara. Le siège régional en Afrique de l’Ouest d’Interpol est d’ailleurs basé dans la capitale économique ivoirienne.

Le chef de l’État avait à ses côtés Fidèle Sarassoro, le directeur de cabinet de la présidence et secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité (CNS), Diomandé Vagondo, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et Youssouf Kouyaté, le patron de la police nationale.