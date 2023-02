Au Cameroun, l’affaire Zogo va-t-elle précipiter la chute du clan Belinga ?

Une ascension éclair et, aujourd’hui, un avenir en pointillé. Lorsque le vendredi 3 février, la rutilante berline de couleur noire de Jean-Pierre Amougou Belinga achève sa course au pied de l’immeuble Ekang, l’homme d’affaires qui s’en extirpe et s’exhibe devant les appareils photo de ses collaborateurs et des curieux est loin d’imaginer qu’il vit ses dernières heures de liberté.