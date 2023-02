[Série] Quand les royaumes berbères disputaient à Rome le contrôle de la Méditerranée

© Montage JA : Leemage via AFP ; DeAgostini/Leemage via AFP ; CC0

« Les Romains n’avaient rien de mieux à faire que de se proposer à la conquête de l’univers, et ce projet devait leur réussir », a écrit Polybe (200-120 avant Jésus-Christ), l’un des historiens les plus réputés de la Grèce antique. Entre le IIIe et le Ier siècle avant notre ère, conquérir l’univers revenait à conquérir la Méditerranée. Or les Romains n’étaient pas les seuls à vouloir y imposer leur suprématie, les Carthaginois en rêvaient aussi. Pendant plus d’un siècle, ces deux puissants empires se sont opposés au cours de trois guerres – les célèbres guerres puniques –, dans la péninsule ibérique, la péninsule italique, puis en Afrique du Nord.

À Lire Tunisie : les mille et une vies de Carthage

« La rivalité Rome-Carthage a mis en vedette l’Afrique. Sans les guerres puniques, qui ont provoqué des débarquements des armées romaines, et sans les batailles livrées sur le territoire de Carthage et ses environs, nous n’aurions pas ces chroniques qui font naître à l’histoire le royaume de Numidie », estime l’archéologue français André Berthier dans La Numidie : Rome et le Maghreb. Pour autant, l’histoire des Berbères et l’organisation de leurs sociétés ont commencé bien avant la fondation de Carthage autour de -814.

Hannibal, Hasdrubal et Gaïa

Dans cette série en quatre épisodes, Jeune Afrique vous entraîne dans ce passé lointain, souvent mal connu même si certains de ses acteurs sont passés à la postérité grâce à l’écrivain Gustave Flaubert. Une époque au cours de laquelle les ancêtres des Marocains, Algériens, Tunisiens ou Libyens se sont déchirés et, parfois, réconciliés pour lutter contre Rome. Partons sur les traces de leurs chefs illustres, qui ont pour nom Massinissa, Hannibal, Scipion, Hasdrubal, Syphax ou Gaïa…

____

Retrouvez le premier épisode de notre série :