Dix choses à savoir sur Nady Bamba, le rempart de Laurent Gbagbo

DIX CHOSES À SAVOIR SUR – Laurent Gbagbo descend les marches de l’amphithéâtre de la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d’Ivoire. Costume sombre et cravate colorée, l’ancien président assiste ce 8 février à la remise du prix pour la recherche de la paix par l’Unesco en l’honneur du père de l’indépendance ivoirienne. La présence de celui qui, il y a un peu plus d’un an encore, vivait en exil en Europe – après plusieurs années de détention et un long procès devant la Cour pénale internationale (CPI) –, est en soi un événement. Mais, alors que Gbagbo avance d’un pas prudent, une élégante silhouette le suit de près. Celle de la femme qui partage aujourd’hui sa vie, Nady Bamba. Pour l’occasion, elle porte une longue robe bleu azur. Les téléphones portables sont de sortie, immortalisent le moment. Et si elle en était la véritable attraction ?