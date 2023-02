Quand Massinissa s’impose à ses rivaux

© Montage JA : Ann Ronan Picture Library/Photo12 via AFP ; DR

Les royaumes berbères (2/4). En -206 av. J.-C., Romains et Berbères semblent enfin avoir trouvé un terrain d’entente sous l’égide du roi numide Syphax, l’un des rois les plus puissants de son temps. Ce que celui-ci ignore, c’est que les deux puissances ennemies ont conclu un pacte dans son dos. La guerre, qui devait prendre fin, repart de plus belle.