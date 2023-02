Créée en 2019, la French-African Foundation promeut le dialogue franco-africain et œuvre à la création de générations de dirigeants engagés en France comme en Afrique à travers son programme « Young Leaders ». Chaque année, la fondation lance un appel à candidatures dans tous les pays du continent et en France afin de sélectionner les talents les plus prometteurs.

La fondation réunit les promotions au cours de deux semaines (une semaine en France, une semaine dans un pays africain) en organisant rencontres, formations, ainsi que moments d’échanges professionnels et personnels au contact de personnalités issues des sphères politique, économique, culturelle, sportive et associative.

Candidatures dès le 16 février

Depuis sa première édition, le programme a reçu plus de 5 500 candidatures de 53 pays africains, et compte 150 alumni. Un jury sélectionnera les futurs lauréats, qui seront au nombre de 30. La partie française du programme se déroulera la semaine du 19 juin et la partie rwandaise à l’automne. L’appel à candidature sera disponible sur le site de la French-African Foundation du 16 février au 17 mars.

À Lire Macky Sall reçoit les Young Leaders à Dakar

Parmi ses soutiens, la French-African Foundation comptent des partenaires institutionnels comme l’Agence française de développement (AFD), le ministère français des Affaires étrangères, ainsi que des groupes privés comme Meridiam. Figurent à son conseil de surveillance Hassanein Hiridjee, le patron du groupe Axian ; Koyo Kouoh, la directrice générale du Zeitz Mocaa ; Patrick Dupoux, managing partner Afrique du Boston Consulting Group ; ou encore Fabrice Le Saché, vice-président et porte-parole du Medef.