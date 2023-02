Noël Akossi-Bendjo, du PDCI vers le RHDP ?

Et maintenant au tour de Noël Akossi-Bendjo ? Il y a une semaine, le Tout-Abidjan bruissait de cette rumeur : l’ancien maire du Plateau, financier du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), serait en train de rejoindre le parti présidentiel. Comme des dizaines de cadres depuis 2018 et la création du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), ce baron de la formation d’Henri Konan Bédié est-il en train de franchir le Rubicon ?

Les supputations sont parties d’un article publié par le media Africa Intelligence, et plus particulièrement de cette phrase : « Plusieurs voix au sein du parti s’inquiètent par ailleurs des supposées velléités de départ de l’ancien maire de la commune du Plateau, Noël Akossi-Bendjo », était-il écrit. Même au conditionnel, elle a fait la une des médias ivoiriens dans les jours qui ont suivi.