Le Maroc est-il sous la menace de cyberattaques iraniennes ?

Dans son classement de 2021, l’International Institute for Strategic Studies de Londres place l’Iran dans le club très fermé du top 15 des cyber-puissances mondiales. En la matière, à l’échelle du Moyen-Orient, la République islamique pointe loin devant les pays arabes, et juste derrière Israël. Et c’est justement à Tel-Aviv que le Maroc a pris part, du 30 janvier au 1er février, à la « Cybertech Global 2023 », aux côtés des autres pays signataires des Accords d’Abraham de décembre 2020 (Israël, Émirats arabes unis et Bahreïn).