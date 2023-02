En RDC, le stade des Martyrs fait-il encore le poids face au stade TP-Mazembe ?

LE MATCH DE LA SEMAINE – C’est le plus grand stade de Kinshasa, une arène mythique où se sont produits les plus grands artistes. Koffi Olomidé, Papa Wemba, Werrason, JB Mpiana, et, tout récemment, Fally Ipupa y ont donné des concerts mémorables. C’est aussi là que les obsèques d’Étienne Tshisekedi, le leader historique de l’opposition congolaise, ont été célébrées en juin 2019, presque deux ans et demi après son décès et quelques mois après l’accession de son fils, Félix, à la présidence. Là, encore, que le pape François s’est adressé aux Congolais, le 2 février dernier, fustigeant le tribalisme et la corruption. Et là, bien sûr, que les Léopards ont disputé quelques-unes des plus importantes rencontres sportives de leur carrière.

Installations vétustes