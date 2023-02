Entre le Maroc et l’Espagne, le tunnel de Gibraltar refait (encore) surface 

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch (à dr.), avec son homologue espagnol, Pedro Sanchez, lors de la 12e réunion de haut niveau, à Rabat, le 2 février 2023. Morocco’s Prime Minister Aziz Akhannouch (R) and his Spanish counterpart Pedro Sanchez attend the 12th session of the Morocco-Spain High Level Meeting, at the Ministry of Foreign Affairs in Rabat on February 2, 2023. – Sanchez kicked off a visit to Morocco the previous day, on a trip aimed at mending ties following a deep diplomatic crisis between the two countrie © AFP