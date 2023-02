Assimi Goïta va-t-il libérer Bouaré Fily Sissoko, l’ancienne ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta ?

Sans doute son dossier aura-t-il longtemps été éclipsé par celui de Soumeylou Boubèye Maïga, décédé en détention le 21 mars 2022. Mais Bouaré Fily Sissoko, qui dort en prison depuis le 26 août 2021, semble bien décidée à attirer l’attention sur sa situation.

Il y a un peu plus de dix-huit mois, l’ancienne ministre de l’Économie et des Finances d’Ibrahim Boubacar Keïta était placée sous mandat de dépôt pour « atteintes aux biens publics », « faux et usages de faux » et « délit de favoritisme » dans l’affaire dite de « l’avion présidentiel » d’Ibrahim Boubacar Keïta. Un dossier qui vise également Mahamadou Camara, qui fut ministre de la Communication après avoir été le directeur de cabinet d’IBK.