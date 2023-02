L’affaire défraie la chronique sur les réseaux sociaux, opposant l’exécutif français à un petit État africain situé au nord du lac Turkana, à la frontière entre l’Éthiopie et le Kenya. Le royaume aux technologies futuristes et sa capitale, Birnin Zana, sont pourtant rarement au cœur de l’actualité, et pour cause : il s’agit d’un pays fictif, fief de T’Challa, héros de la franchise Marvel Comics et plus connu sous le nom de Black Panther.

Sorti en salles en novembre 2022, le deuxième volet de la saga Black Panther, Wakanda Forever, retrace les aventures des souverains du Wakanda, et notamment leur rôle sur la scène diplomatique mondiale, trop en retrait aux yeux d’autres puissances. Le royaume doit, par ailleurs, faire face à de récurrentes attaques de mercenaires étrangers, avides de minerais précieux.