Carburant : Vivo Energy dans la course au leadership de la distribution

Si le montant de l’opération n’a pas été révélé, l’accord promet « la création de l’une des plus grandes sociétés de distribution d’énergie en Afrique », clame la direction du distributeur pétrolier panafricain coté à la Bourse de Londres, Vivo Energy. Quand le PDG d’Engen, Seelan Naidoo, affirme qu’« il s’agit d’une opportunité pour Engen de renforcer sa position de leader sur le marché en Afrique du Sud et dans un certain nombre de pays en Afrique australe ».